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14:42, 18 апреля 2023Ценности

Стилистка раскрыла россиянам действенные способы отрастить волосы

Cтилист Елена Лукьянова посоветовала делать массаж опущенной вниз головы для роста волос

Фото: Rana Sawalha / Unsplash

Стилистка по прическам Елена Лукьянова раскрыла россиянам действенные способы отрастить волосы. Соответствующий комментарий приводит издание KP.RU.

Специалист рассказала, что длинные волосы на сегодняшний день являются одним из основных трендов. В связи с этим девушки стремятся сделать локоны длиннее и придать им объем. Для отращивания длинных волос Лукьянова посоветовала принимать витамины и делать массаж опущенной вниз головы. По ее словам, активные массажные движения способствуют приливу крови, который стимулирует рост прядей.

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Эксперт отметила, что популярными прическами у девушек стали косы. При этом распущенные и уложенные в локоны волосы, как утверждает стилист, теряют свою актуальность.

Ранее жительницы Новосибирска, которые отрастили волосы длиной более метра, раскрыли секреты ухода за прической.

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Екатерина Ештокина
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