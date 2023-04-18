Стилистка раскрыла россиянам действенные способы отрастить волосы

Cтилист Елена Лукьянова посоветовала делать массаж опущенной вниз головы для роста волос

Стилистка по прическам Елена Лукьянова раскрыла россиянам действенные способы отрастить волосы. Соответствующий комментарий приводит издание KP.RU.

Специалист рассказала, что длинные волосы на сегодняшний день являются одним из основных трендов. В связи с этим девушки стремятся сделать локоны длиннее и придать им объем. Для отращивания длинных волос Лукьянова посоветовала принимать витамины и делать массаж опущенной вниз головы. По ее словам, активные массажные движения способствуют приливу крови, который стимулирует рост прядей.

Эксперт отметила, что популярными прическами у девушек стали косы. При этом распущенные и уложенные в локоны волосы, как утверждает стилист, теряют свою актуальность.

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