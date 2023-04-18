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11:20, 18 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о встрече Лукашенко и Пушилина

Президент Белоруссии Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Пушилиным в Минске

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

Во время переговоров Лукашенко отметил тяжесть жизни людей в условиях продолжающихся боевых действий и задался вопросом, чем в данной ситуации Минск может помочь Донецку.

«Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов люди там жить будут. Это 100 процентов. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди наконец-то перестали там страдать», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии провел в Минске встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Лукашенко, ее повестка, в частности, включала вопросы безопасности республики.

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Алевтина Запольская
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