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22:13, 18 апреля 2023Мир

США и Австралия подпишут меморандум о военном сотрудничестве в космосе

США и Австралия на этой неделе подпишут меморандум о военном сотрудничестве в космосе

Фото: Gene Blevins / Reuters

Командующий Космическим командованием Военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймс Дикинсон рассказал о намерении страны подписать на этой неделе меморандум о взаимопонимании по расширению военного сотрудничества в космосе с Австралией, сообщает РИА Новости.

По его словам, ранее Вашингтон подписал данный меморандум с Великобританией и Канадой. «На этой неделе мы подпишем аналогичный меморандум с Австралией», — добавил он.

Отмечается, что документ необходим для демонстрации намерения укреплять военное сотрудничество между странами в космической сфере, не имея при этом каких-либо юридических обязательств. Таким образом США и Австралия собираются расширить обмен информацией, а также искать возможности проводить совместные исследования и реализовывать различные проекты.

Ранее в Европейском космическом агентстве (ЕКА) задумались о создании самостоятельной инфраструктуры для отправки человека в космос.

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Марина Совина
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