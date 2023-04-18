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19:38, 18 апреля 2023Наука и техника

Европа задумалась о самостоятельной отправке человека в космос

SpaceNews: в ЕКА задумались о самостоятельной отправке человека в космос

Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) задумались о создании самостоятельной инфраструктуры для отправки человека в космос. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на интервью генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера, который заявил, что агентство работает над планами представить свои инициативы в области пилотируемой космонавтики на 2-м европейском космическом саммите, запланированном на ноябрь с испанской Севилье.

Как пишет SpaceNews, в настоящее время ЕКА ожидает получить от государств-членов политическую поддержку своих намерений, тогда как вопрос о финансировании проектов в области пилотируемой космонавтики может быть поднят в преддверии заседания Совета министров ЕКА, намеченного на конец 2025 года.

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В марте генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль пообещал, что к 2025 году Европа будет запускать до 15 тяжелых и средних ракет Ariane 6 и легких Vega C.

В ноябре Ашбахер сообщил, что дальнейшие работы в рамках миссии ExoMars европейская сторона будет проводить совместно с партнерами из США, а не России.

В настоящее время возможностью отправки человека в космос располагают Россия, США и Китай.

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Иван Потапов
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