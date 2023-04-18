В МИД России обвинили Запад в милитаризации информпространства

МИД России: Запад милитаризирует информпространство, это грозит вооруженным столкновением

Запад ведет милитаризацию информационного пространства. Действия США и их союзников в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства», — отметил он.

По его словам, эти действия в корне расходятся в подходами России и «с подходами большинства государств мира». Люкманов также рассказал о создании в Штатах на официальном уровне киберкомандования в рамках вооруженных сил.

«Это официально существующие структуры, которые используют "арсенал" информационных технологий, доступ к этим технологиям, включая устройства связи обычных пользователей», — подчеркнул он.

Артур Люкманов заявил, что подобные действия «очень опасны» и могут привести «не только к разрушению обратных связей между государствами, но и к вооруженному противостоянию».

28 января заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью обвинил США в активном проведении против России операций в информационном пространстве. По его словам, Вашингтон занимается вербовкой хакеров, а также тренирует украинскую «IT-армию».

Дипломат отметил, что своими действиями Вашингтон стремится милитаризировать информпространство, развязывая кибервойну и стараясь подверстать под это международное право.