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08:38, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

В США раскритиковали Запад за сравнение России с Италией

Обозреватель NI Роа указал на ошибку Запада из-за сравнения экономик России и Италии

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП неверно и говорит о некомпетентности западных политиков и экспертов. Действия США и их союзников в статье для The National Interest раскритиковал обозреватель Карлос Роа.

«Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской», — посетовал журналист.

Роа напомнил, что данную фразу впервые сказал сенатор Линдси Грэм в 2014 году. Она должна была показать слабость российской экономики перед «коллективной мощью» Запада. По словам обозревателя, от этой фразы пора давно отказаться.

В своей статье Роа задался вопросом, смогла ли бы экономика России выдержать сильнейшее санкционное давление, если она и впрямь была «столь мелкой и никчемной».

Журналист отметил, что Россия и Италия близки друг к другу по номинальному объему ВВП. Он, как объяснил Роа, служит «излюбленным мерилом» размера и мощи национальной экономики со времен Второй мировой войны. При этом французский экономист Жак Сапир указал, что ВВП России по паритету покупательной способности гораздо ближе к Германии, чем Италии, упомянул обозреватель.

Роа заявил, что настало время признать, насколько сильно Запад недооценивает размер и мощь своих экономических соперников — особенно России. Журналист посоветовал политикам пересмотреть подход к управлению государственной экономикой.

Ранее обозреватели издания American Thinker Патриция Адамс и Лоуренс Соломон рассказали о самом большом просчете Запада касательно Москвы. По их мнению, это санкции против Москвы из-за конфликта на Украине. Журналисты подтвердили, что западные ограничения «не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали».

В материале также указано, что российская экономика будет расти быстрее экономик Германии или Великобритании, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США.

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Марина Совина
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