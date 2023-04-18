Минобороны заявило о неудачной попытке контратаки ВСУ в ДНР

Минобороны отчиталось о срыве контратаки ВСУ в районе Часов Яра и Константиновки в ДНР

Российские силы сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина пыталась атаковать позиции России в районе Часов Яра и Константиновки. Всего на донецком направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 290 военнослужащих и наемников.

Помимо этого, российские военные уничтожили боевую машину пехоты, три боевых бронированных машины, восемь авто и боевую машину ракетной системы залпового огня «Град». Также Украина потеряла американскую артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Днем ранее, 17 апреля, Минобороны заявляло об уничтожении более 270 военнослужащих ВСУ на донецком направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.