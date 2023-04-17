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14:35, 17 апреля 2023Россия

Минобороны сообщило о сотнях убитых военных и наемников ВСУ на одном направлении

Спикер МО Конашенков: на донецком направлении ВСУ потеряли более 270 солдат и наемников

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми несколько сотен солдат и наемников. Об этом в ходе брифинга заявил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, на одном этом направлении ВСУ потерями более 270 военнослужащих.

Кроме живой силы ВСУ лишились и нескольких единиц военной техники. Как сообщил представитель Минобороны, на донецком направлении был уничтожен один танк, одна боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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Марк Леонов
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