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03:46, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

Маск предложил создать ведомство по контролю за искусственным интеллектом

Илон Маск призвал создать в США ведомство по контролю за искусственным интеллектом
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский бизнесмен, глава соцсети Twitter Илон Маск в беседе с телеведущим Такером Карлсоном призвал создать в США ведомство по контролю за искусственным интеллектом. Интервью опубликовано на YouTube-канале Fox News.

«Я давно являюсь сторонником регулирования сферы искусственного интеллекта», — подчеркнул он.

По словам предпринимателя, в Соединенных Штатах есть масса лицензирующих агентств и других регуляторов, в том числе, в сфере продуктов питания и лекарств, автомобилестроения. «Я думаю, мы должны серьезно к этому относиться [разработке искусственного интеллекта], и нам нужно ведомство-регулятор», — заявил он.

По мнению Маска, изучив сферу, ведомство должно будет предложить свод правил функционирования отрасли.

Ранее Маск заявил, что планирует создать «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. По его словам, платформа должна стать конкурентом чат-бота ChatGPT. При этом чат-бот будет лишен цензуры. «Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной», — подчеркнул предприниматель.

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Марина Совина
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