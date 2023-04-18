Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 18 апреля 2023Бывший СССР

Политолог уличил США в желании разжечь на Украине новый Майдан

Мартынов заявил, что США хотят выйти из украинского конфликта с помощью нового Майдана
СюжетПротесты в США
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

США хотят выйти из украинского конфликта и ищут для этого подходящий способ, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Об этом он заявил «Известиям».

Эксперт уличил Вашингтон в желании разжечь новый массовый протест, за которым последует госпереворот.

«И один из вариантов, который предлагают американские политтехнологи своему руководству — администрации [президента США Джо] Байдена, — очередной Майдан, очередную смуту. Вполне логично было бы выходить через это, потому что это отчасти снимает ответственность с Вашингтона. По принципу "сами дураки, что вышло, то и вышло"», — сказал Мартынов.

Ранее издание Politico сообщило, что конфликт на Украине породил большие надежды, а поэтому люди будут с нетерпением ждать перемен, а поэтому в стране может случиться новый Майдан. Одной из его причин также может стать президент Владимир Зеленский и его окружение — несмотря на высокие рейтинги из-за военного конфликта, надежд граждан власть не оправдала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом
Пашиняна допросили по делу о предательстве
Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева
«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Астрофизики предложили объединить малые зонды с солнечным парусом
Появилось видео момента аварии с участием Диброва
Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Американский посол приехала в МИД России
Польша захотела создать «Академию HIMARS»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.