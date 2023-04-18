Политолог уличил США в желании разжечь на Украине новый Майдан

Мартынов заявил, что США хотят выйти из украинского конфликта с помощью нового Майдана

США хотят выйти из украинского конфликта и ищут для этого подходящий способ, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Об этом он заявил «Известиям».

Эксперт уличил Вашингтон в желании разжечь новый массовый протест, за которым последует госпереворот.

«И один из вариантов, который предлагают американские политтехнологи своему руководству — администрации [президента США Джо] Байдена, — очередной Майдан, очередную смуту. Вполне логично было бы выходить через это, потому что это отчасти снимает ответственность с Вашингтона. По принципу "сами дураки, что вышло, то и вышло"», — сказал Мартынов.

Ранее издание Politico сообщило, что конфликт на Украине породил большие надежды, а поэтому люди будут с нетерпением ждать перемен, а поэтому в стране может случиться новый Майдан. Одной из его причин также может стать президент Владимир Зеленский и его окружение — несмотря на высокие рейтинги из-за военного конфликта, надежд граждан власть не оправдала.