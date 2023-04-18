Еще одного офицера ГУР Минобороны Украины ликвидировали

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации офицера ГУР Минобороны Украины Лемеца

Офицера Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Сергея Лемеца ликвидировали в зоне проведения спецоперации, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«В боевых действиях Лемец принимал участие с 2014 года, являлся полевым командиром группировки неонацистов "Сотни Лева"», — написал военкор.

Издание «Украина.ру» также указало, что Лемец выступал в качестве координатора так называемой «оранжевой революции» в 2005 году и «евромайдана» в 2014 году.

Ранее в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) подразделениями ЧВК «Вагнер» был ликвидирован другой офицер ГУР МО Украины Виталий Курсов. Он также участвовал в карательной операции Киева против Донбасса с 2014 года.