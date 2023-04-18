В Москве охранника с проломленной головой нашли возле больницы

РЕН ТВ: охранника с проломленной головой нашли возле больницы в центре Москвы

Охранника с проломленной головой нашли возле больницы на улице Доватора в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, все произошло 16 апреля. По предварительной версии, пострадавший 46-летний мужчина повздорил с 45-летним напарником.

Словесный конфликт между ними перерос в драку. Один из охранников избил коллегу и проломил ему голову, пояснил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Истекающего кровью мужчину заметил терапевт больницы. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Его коллегу задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

В феврале сообщалось, что охранник жестоко избил мужчину возле универмага на Комсомольской площади в Москве. Пострадавший оказался в больнице. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и три перелома на лице.