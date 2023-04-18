Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 18 апреля 2023Россия

В Москве охранника с проломленной головой нашли возле больницы

РЕН ТВ: охранника с проломленной головой нашли возле больницы в центре Москвы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Охранника с проломленной головой нашли возле больницы на улице Доватора в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, все произошло 16 апреля. По предварительной версии, пострадавший 46-летний мужчина повздорил с 45-летним напарником.

Словесный конфликт между ними перерос в драку. Один из охранников избил коллегу и проломил ему голову, пояснил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Истекающего кровью мужчину заметил терапевт больницы. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Его коллегу задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

В феврале сообщалось, что охранник жестоко избил мужчину возле универмага на Комсомольской площади в Москве. Пострадавший оказался в больнице. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и три перелома на лице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Пашиняна допросили по делу о предательстве
Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева
Астрофизики предложили объединить малые зонды с солнечным парусом
Появилось видео момента аварии с участием Диброва
Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Американский посол приехала в МИД России
Польша захотела создать «Академию HIMARS»
Непомнящий выиграл седьмую партию матча за титул чемпиона мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.