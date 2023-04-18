Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 18 апреля 2023Наука и техника

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО выполнили электронные пуски ракет

ОТРК «Искандер» ВВО уничтожил командные пункты условного противника в ходе тренировки

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), расположенного в Приморском крае, уничтожили командный пункт условного противника в ходе тренировки. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Отмечается, что в рамках занятия военнослужащие ВВО совершили марши в позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, командно-штабных и транспортно-заряжающих машин комплекса, а также доставке и перегрузке ракет, маскировке и инженерному оборудованию позиций.

«В дальнейшем получив координаты объектов "противника", расчеты ОТРК "Искандер" уничтожили их командные пункты, выполнив учебные (электронные) пуски ракет на расстояние несколько сотен километров. Военнослужащие также выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В пресс-службе добавили, что в ходе тренировки также были проверены практические навыки расчетов пусковых установок по подготовке к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов с проведением электронных пусков ракет по целям, которые имитировали командные пункты вероятного противника.

В феврале расчеты ОТРК «Искандер» ракетного соединения Балтийского флота провели учения по нанесению ракетных ударов по важным объектам условного противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
Бывшего сотрудника российской колонии осудят за взятки от заключенных
В России составили новый протокол на Google
Травматолог предупредил об опасности москитных сеток в квартирах с детьми
Тяжелораненый российский боец прополз четыре километра через минное поле
Россиянина осудили на 11 лет за убийство знакомого карандашом
В Подмосковье вырос интерес к одному типу квартир
Сокращение количества долларовых миллионеров в Москве оценили
Николас Кейдж призвал есть жуков во имя всеобщего блага
БДСМ-оргия в Подмосковье закончилась смертью двух мужчин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.