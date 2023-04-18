Российские военные уничтожили две самоходные гаубицы М109 Paladin в зоне СВО

Спикер МО Конашенков заявил, что российские военные уничтожили две САУ Paladin в зоне СВО

Российские военные уничтожили две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам спикера МО, поставленные США Украине гаубицы были уничтожены на купянском направлении. Также в этом районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились одного танка и двух боевых бронированных машин.

Кроме военной техники на этом направлении ВСУ потеряли несколько десятков военнослужащих — Конашенков сообщил об уничтожении 35 солдат противника.

Ранее 18 апреля подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что силы Киева продолжают стягивать технику и личный состав на купянское направление.