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14:23, 18 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили две самоходные гаубицы М109 Paladin в зоне СВО

Спикер МО Конашенков заявил, что российские военные уничтожили две САУ Paladin в зоне СВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные уничтожили две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам спикера МО, поставленные США Украине гаубицы были уничтожены на купянском направлении. Также в этом районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились одного танка и двух боевых бронированных машин.

Кроме военной техники на этом направлении ВСУ потеряли несколько десятков военнослужащих — Конашенков сообщил об уничтожении 35 солдат противника.

Ранее 18 апреля подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что силы Киева продолжают стягивать технику и личный состав на купянское направление.

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Марк Леонов
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