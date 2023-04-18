Польский офицер осудил ВСУ за неумелое управление танками

Польский офицер Павелка: ВСУ столкнули танки Leopard 2A4 и оторвали башню одному из них

Офицер запаса польской армии Петр Павелка прокомментировал инцидент с сорванной башней танка Leopard 2A4, переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своим мнением он поделился в YouTube-канале.

По словам военного эксперта, украинские военные умудрились столкнуть две машины в ходе обучения и оторвать башню одной из них.

«Произошла такая "мелкая авария"», — сыронизировал Павелка, указав, что один из бойцов ВСУ, вероятно, въехал на броню другого танка и «попросту вырвал башню из корпуса».Польский офицер отметил, что до этой аварии ему еще не доводилось видеть «такое неумелое управление машиной».

Накануне сообщалось, что переданный Киеву немецкий танк Leopard 2A4 лишился башни в ходе боевой подготовки в Польше. Отмечается, что немецкая машина воткнулась орудием в землю во время спуска с холма. Таким образом, танк пришел в негодность еще до начала боев на Украине.