Голодный медведь захотел съесть свинью и случайно освободил ее

UPI: медведь сломал забор на ферме в поисках пропитания и случайно освободил свинью

Голодный медведь в канадской провинции Британская Колумбия сломал забор на ферме, ворвался в загон в поисках пропитания и случайно освободил свинью, которую хотел съесть. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Сбежавшую свинью, бродившую вдоль шоссе, заметила пара, которая возвращалась домой на автомобиле из города Мишн. Они обратились к ветеринару клиники Dewdney Animal Hospital Эдриану Уолтону. Специалисты приехали на место происшествия и успокоили свинью при помощи седативного средства, после чего вызвали представителей приюта для животных SPCA Maple Ridge.

Свинью поместили в контейнер и доставили в ветеринарную клинику, где осмотрели на наличие травм и заболеваний. Оказалось, что животное не пострадало. Выяснилось, что свинье год, ее зовут Бренда, и она сбежала с фермы неподалеку.

Ранее сообщалось, что огромный черный медведь нанес ущерб десяткам домов в американском штате Калифорния в отчаянной попытке найти еду. В ходе последнего такого «ограбления» в городе Саут-Лейк-Тахо толстое животное залезло в дом через окно.