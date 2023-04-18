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21:06, 18 апреля 2023Из жизни

Голодный медведь захотел съесть свинью и случайно освободил ее

UPI: медведь сломал забор на ферме в поисках пропитания и случайно освободил свинью

Голодный медведь в канадской провинции Британская Колумбия сломал забор на ферме, ворвался в загон в поисках пропитания и случайно освободил свинью, которую хотел съесть. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Сбежавшую свинью, бродившую вдоль шоссе, заметила пара, которая возвращалась домой на автомобиле из города Мишн. Они обратились к ветеринару клиники Dewdney Animal Hospital Эдриану Уолтону. Специалисты приехали на место происшествия и успокоили свинью при помощи седативного средства, после чего вызвали представителей приюта для животных SPCA Maple Ridge.

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Свинью поместили в контейнер и доставили в ветеринарную клинику, где осмотрели на наличие травм и заболеваний. Оказалось, что животное не пострадало. Выяснилось, что свинье год, ее зовут Бренда, и она сбежала с фермы неподалеку.

Ранее сообщалось, что огромный черный медведь нанес ущерб десяткам домов в американском штате Калифорния в отчаянной попытке найти еду. В ходе последнего такого «ограбления» в городе Саут-Лейк-Тахо толстое животное залезло в дом через окно.

Алиса Дмитриева
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