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13:11, 18 апреля 2023Россия

В Петербурге вторую за день ученицу госпитализировали с сотрясением после урока

78.ru: в Петербурге вторую за день школьницу госпитализировали с сотрясением после урока

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге вторую за день школьницу госпитализировали с сотрясением головного мозга после урока. Об этом сообщает 78.ru.

По информации телеканала, девочка получила травмы после урока физкультуры в одном из учебных заведений в Красносельском районе города. Предварительно, восьмилетняя учащаяся упала во время игры.

Когда девочка вернулась домой, у нее возникли боли. Родители вызвали бригаду медиков и ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у младшеклассницы сотрясение головного мозга. Сотрудники петербургской прокуратуры начали проверку по данному факту. Ведомство устанавливает все причины произошедшего.

О первом случае стало известно 18 апреля. В школе на уроке истории обсуждали геноцид. Мать девочки со ссылкой на слова учителя сообщила, что ученица ударилась головой, так как приняла близко к сердцу рассказ педагога и упала. После падения у ребенка возникли судороги. Девочку отвезли в больницу.

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Анна Щербакова
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