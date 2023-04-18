В Кремле прокомментировали поездку Путина в новые регионы России

Песков заявил, что Путин 17 апреля побывал в Херсонской области и ЛНР

Президент России Владимир Путин именно 17 апреля побывал в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР).

Появившиеся данные о том, что поездка состоялась в иное время, ошибочны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

Журналисты попросили пресс-секретаря высказаться о предположениях, что поездка Путина состоялась за несколько дней до того, как кадры о ней оказались в эфире государственных телеканалов.

«Президент, когда икону дарил, сказал, что Пасха у нас. Но Пасха-то идет сорок дней. Сейчас тем более пасхальная неделя. Ошибочно ухватились за эту фразу и стали строить гипотезы о том, чего не было», — объяснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин сейчас все чаще посещает новые российские регионы. Там он проводит проверки штабов, получает оперативные сведения о ходе проведения спецоперации, уточнил он.

Все это — рутинная работа верховного главнокомандующего, резюмировал Песков.

О поездках российского президента в штабы войск Херсонской области и ЛНР стало известно утром во вторник, 18 апреля. На херсонском направлении верховный главнокомандующий заслушал, в частности, доклад командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского. В ЛНР об обстановке в зоне боевых действий Путину доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.