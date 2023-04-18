В Кремле оценили идею проведения «Бессмертного полка» в альтернативных форматах

Песков: альтернативные форматы проведения «Бессмертного полка» будут востребованы

Альтернативные форматы проведения акции «Бессмертный полк» будут широко востребованы россиянами. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее во вторник, 18 апреля, стало известно об отказе организаторов «Бессмертного полка» проводить традиционное шествие в 2023 году.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планирует ли президент России Владимир Путин участвовать в акции в случае ее проведения в каком-либо ином формате. «Я не могу сказать насчет президента», – ответил Песков.

В 2022 году «Бессмертный полк» прошел в формате шествия. При этом в 2022 и 2021 годах акцию проводили онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Ранее шествие «Бессмертного полка» отменили в Крыму и Севастополе. Также в указанных субъектах Российской Федерации отменена праздничная демонстрация 1 мая и парад Победы. Свое решение власти обосновали соображениями безопасности.