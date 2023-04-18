Польша решила конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном

Глава Минсельхоза Телюс: Польша намерена конвоировать транзитные грузы с украинским зерном

Польша намерена пломбировать и конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном, об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что переговоры с турецкой стороной прошли успешно. Анкара и Варшава пришли к соглашению, что все поступающее в Польшу украинское зерно, идущее транзитом, будет пломбироваться. Оно также будет отслеживаться при помощи электронной системы слежения.

«Удалось разработать такие механизмы, которые приведут к тому, что ни одна тонна зерна не останется в Польше», — подчеркнул он. Министр добавил, что на протяжении некоторого времени подобные грузы будут идти через Польшу под конвоем.

Ранее первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев и Варшава договорились возобновить транзит зерна через польскую территорию.