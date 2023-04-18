Начавшаяся в Польше мобилизационная проверка затронет 230 тысяч человек

Минобороны Польши: начавшаяся мобилизационная проверка затронет 230 тысяч человек

Начавшаяся в Польше мобилизационная затронет 230 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны республики.

Отмечается, что в Польше нет обязательной военной службы, но военные ежегодно проводят уточнение мобилизационных возможностей.

«Началась военная квалификация, которая будет охватывать около 230 тысяч человек», — сообщает ведомство.

Проверка затронет мужчин 2004 года рождения, а также родившихся в 1999-2003 годах, которым до сих пор не была присвоена категория годности к военной службе. Ранее признанные медкомиссиями временно непригодными для службы, пройдут повторное освидетельствование.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что страна до конца весны получит 14 американских танков Abrams. «До июня в Польшу доставят 14 танков Abrams, которые укрепят польскую армию», — написал он. Моравецкий назвал получаемую технику бронированным щитом, который должен защитить страну с востока.