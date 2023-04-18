Посол Украины понадеялся на выживание некоторых военных

Посол Украины в Лондоне Пристайко понадеялся, что некоторые из украинских военных выживут

Посол Украины в Британии и бывший глава Министерства иностранных дел республики Вадим Пристайко понадеялся, что «некоторым» из украинских военных, проходящих тренировку на британских базах, удастся выжить во время планируемого наступления. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Newsweek.

Экс-глава МИД подчеркнул, что доволен тем, как украинские военнослужащие проходят обучение в Соединенном Королевстве. «Знаю, что мы должны подготовить этих людей. И я надеюсь, что некоторые из них выживут», — добавил он.

Вместе с тем Пристайко со ссылкой на свои источники в высших эшелонах военной власти Украины признал, что страна терпит в ходе конфликта значительные потери.

Журналисты Newsweek указывают, что в Киеве делают ставку на западное вооружение и надеются, что оно даст стране преимущество на поле боя. При этом подчеркивается, что скорость поставок и согласования передачи оружия с военной техникой, а также их скромные объемы вызывают разочарование.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.