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17:56, 18 апреля 2023Наука и техника

В России обнаружили самый намагниченный пульсар

Physical Review D: у пульсара PSR J0901-4046 обнаружили экстремальное магнитное поле

Изображение: Ian Heywood / physical.org

Астрономы Физического института Лебедева РАН изучили ультрамедленный радиопульсар PSR J0901-4046, обнаружив у него экстремально сильное магнитное поле — вплоть до 30 квадриллионов Гаусс. Согласно статье, опубликованной в журнале Physical Review D, PSR J0901-4046 является самым намагниченным пульсаром, известным на настоящий момент.

Пульсары представляют собой нейтронные звезды, которые являются источниками периодических всплесков радиоизлучения. Радиопульсары обычно сильно намагничены и быстро вращаются, посылая пучки радиации как космические маяки. PSR J0901-4046 обнаружили 27 сентября 2020 года с помощью радиотелескопа MeerKAT на частоте 1284 мегагерц. Этот объект был идентифицирован как медленная вращающаяся намагниченная нейтронная звезда. Период вращения составляет приблизительно 75,9 секунды, что делает его в три раза медленнее предыдущего рекордсмена PSR J0250+5854.

Сила поверхностного магнитного поля была изначально оценена на уровне 130 триллионов Гаусс. Однако дальнейшие исследования показали, что величина параметра недостаточна для объяснения физических свойств пульсара, и это позволило исключить гипотезу, что PSR J0901-4046 является магнитаром. Оставалось не ясным, как столь медленно вращающийся объект может быть настолько активным в радиодиапазоне.

В новой работе исследователи рассмотрели модель преобразования энергии плазмы над полярной шапкой сильно намагниченной вращающейся нейтронной звезды. Оказалось, что сила поверхностного магнитного поля на два порядка выше, чем считалось ранее, и составляет по меньшей мере 27 квадриллионов Гаусс. Такая величина предполагает, что пульсар замедляется не под воздействием магнитно-дипольной радиации, а из-за электрических токов силой до 56 мегаампер, когда энергия вращения тратится на разгон электрически заряженных частиц над полярной шапкой.

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Александр Еникеев
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