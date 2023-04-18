Путин в штабе «Днепр» выслушал доклад командующего ВДВ
Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» попросил высказать соображения о ситуации командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что генерал подготовил доклад после долгого пребывания на передовой.
Ранее сообщалось, что Путин впервые посетил Херсонскую область. В штабе глава государства заслушал доклады военачальников, поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
19 марта стало известно, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. В этот же день президент провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.