Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 18 апреля 2023Россия

Путин в штабе «Днепр» выслушал доклад командующего ВДВ

Путин в штабе «Днепр» попросил высказать мнение о ситуации командующего ВДВ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» попросил высказать соображения о ситуации командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что генерал подготовил доклад после долгого пребывания на передовой.

Ранее сообщалось, что Путин впервые посетил Херсонскую область. В штабе глава государства заслушал доклады военачальников, поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

19 марта стало известно, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. В этот же день президент провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле раскрыли подробности поездок Путина в штабы Херсонской области и ЛНР
Пьяный россиянин решил выкопать траншею и погиб
В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО
Путин во время посещения штаба «Днепр» сделал подарок военным
Нутрициолог заявила о пользе голодания для здоровья
В Иерусалиме произошла стрельба
В США раскритиковали Запад за сравнение России с Италией
Разведка Нидерландов обозначила главные угрозы безопасности страны
Россиянин избил до смерти мать-пенсионерку и попал под следствие
Европейскую авиакомпанию оправдали по делу о гибели 228 человек в катастрофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.