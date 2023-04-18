Российских призывников пообещали не направлять на службу в новые регионы

Военный комиссар Москвы: призывников не будут направлять на службу в новые регионы России

Российских призывников не будут направлять на службу в новые регионы страны, пообещал в интервью ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Локтева, весенний призыв 2023 года не отличается от предыдущих и проходит в установленные сроки с 1 апреля по 15 июля. Комиссар объяснил, что треть из призывников направят в учебные соединения и воинские части, где за пять месяцев юноши освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.

Максим Локтев подчеркнул, что по окончании обучения «в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники».

Весенний призыв на срочную службу начался 1 апреля. В рамках него в Вооруженные силы России планируется призвать 147 тысяч новобранцев.

17 апреля военный комиссар Москвы сообщил, что военнослужащих срочной службы 2023 года призыва не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Локтев напомнил, что решение не направлять срочников в зону спецоперации принял президент России Владимир Путин.