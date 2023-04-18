Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:18, 18 апреля 2023Ценности

Шейк и Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за поведения на фестивале

Модель Ирину Шейк заподозрили в романе с актером Ди Каприо из-за совместных фото

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Российскую модель Ирину Шейк и американского актера Леонардо Ди Каприо, которых ранее заподозрили в романе из-за поведения на фестивале Coachella, вновь заметили вместе на публике. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци сфотографировали пару на концерте музыканта Фрэнка Оушена. На размещенных кадрах видно, как знаменитости слушают музыку исполнителя и танцуют рядом друг с другом в толпе других гостей мероприятия.

Представители манекенщицы и телезвезды, а также сами Шейк и Ди Каприо пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе. Отмечается, что они проводили время на фестивале в компании приятелей, среди которых дизайнер Рикардо Тиши и манекенщица Стелла Максвелл.

В ноябре 2022 года Леонардо Ди Каприо также заподозрили в романе с манекенщицей Джиджи Хадид из-за совместного выхода в свет. Пару заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом
Российских баскетболистов отстранили от участия в квалификации на Олимпиаду-2024
Стала известна цена Ferrari Анастасии Ивлеевой
Алиев поставил армян Карабаха перед выбором
Помощника прокурора заподозрили в интимной близости с осужденной за помощь в УДО
Названы богатейшие города мира
Роднина оценила обращение украинской чемпионки ОИ к главе МОК из-за россиян
Алиса Теплякова подала в суд на МГУ
Объяснена уникальность «самого опасного для ВСУ» российского БПЛА
Раскрыты условия отмены ограничений на провоз жидкости в ручной клади
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.