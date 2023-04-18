Шейк и Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за поведения на фестивале

Модель Ирину Шейк заподозрили в романе с актером Ди Каприо из-за совместных фото

Российскую модель Ирину Шейк и американского актера Леонардо Ди Каприо, которых ранее заподозрили в романе из-за поведения на фестивале Coachella, вновь заметили вместе на публике. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци сфотографировали пару на концерте музыканта Фрэнка Оушена. На размещенных кадрах видно, как знаменитости слушают музыку исполнителя и танцуют рядом друг с другом в толпе других гостей мероприятия.

Представители манекенщицы и телезвезды, а также сами Шейк и Ди Каприо пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе. Отмечается, что они проводили время на фестивале в компании приятелей, среди которых дизайнер Рикардо Тиши и манекенщица Стелла Максвелл.

В ноябре 2022 года Леонардо Ди Каприо также заподозрили в романе с манекенщицей Джиджи Хадид из-за совместного выхода в свет. Пару заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября.