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06:30, 18 апреля 2023Наука и техника

В России создадут силовой тренажер для РОС

ИМБП РАН создаст силовой тренажер для Российской орбитальной станции

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) занимаются созданием силового тренажера для применения на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом академик РАН, директор ИМБП Олег Орлов сообщил ТАСС.

«Сейчас прорабатывается вопрос размещения на РОС силового тренажера. Потому что упражнения на силовом тренажере также показаны космонавтам в этом тренировочном режиме. Мы сейчас разрабатываем данный силовой тренажер. Это новая разработка, которая учитывает опыт эксплуатации подобного оборудования на МКС и будет обладать целым рядом преимуществ», — сказал Орлов.

По его словам, в число тренажеров для РОС также может войти беговая дорожка, которую применяют на Международной космической станции. Он отметил, что после утверждения эскизного проекта РОС и начала этапа технического проектирования можно будет более предметно обсуждать оборудование, которое могут создать для станции.

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Ранее в апреле ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией физиологии ускорения и искусственной силы тяжести ИМБП РАН Милена Колотева сообщила, что РОС получит центрифугу для создания искусственной гравитации.

В том же месяце заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников рассказал, что для транспортно-технического обеспечения РОС будет использоваться новый пилотируемый корабль и грузовой корабль «Прогресс-РОС».

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Даниил Иринин
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