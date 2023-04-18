Стала известна дата открытия Rostic's после ребрендинга

Пресс-служба Rostic's: первый ресторан после ребрендинга откроется 25 апреля

В пресс-службе Rostic's сообщили «Ленте.ру» дату открытия ресторана после ребрендинга. Представитель сети сообщил, что первый флагманский Rostic's начнет свою работу в следующий вторник, 25 апреля.

17 апреля стало известно, что американская компания Yum! Brands, которая являлась владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделку по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка.

Новым владельцем бизнеса стало ООО «Смарт сервис ЛТД». Российская компания согласилась сохранить рабочие места сотрудников KFC в России. После ребрендинга рестораны должны будут открываться в России под названием Rostic's.

Представители компании пообещали представить новый логотип в день открытия ресторанов «Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс"», — прокомментировали работники предприятия. По их словам, обновленный логотип сети ресторанов будет более заметным, но сохранит узнаваемость.

Корпорация Yum! Brands начала переговоры о продаже KFC в начале июля 2022-го. Правообладатель заявил, что сеть фастфуда ждет переименование и ребрендинг. Все будет идти постепенно — первыми на новый бренд перейдут собственные рестораны. Большинство точек сети, которые принадлежат российским франчайзи, обновят стиль позднее. Еда и вкусы при этом останутся прежними, пообещали в компании.