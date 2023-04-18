Сигал посетит фестиваль антифашистской песни в Самаре

Стивен Сигал примет участие в фестивале антифашистской песни в Самаре

Американский актер и продюсер Стивен Сигал примет участие в фестивале антифашистской песни под названием «Гитары в строю!» в Самаре. Об этом сообщается в группе регионального правительства во «ВКонтакте».

«Многие знают, что Стивен еще и музыкант, пронесший любовь к стилю "дельта-блюз" через всю свою жизнь. В Самаре 6 мая Стивен Сигал выйдет на главную сцену антифашистского фестиваля "Гитары в строю" на площади Куйбышева, чтобы порадовать своим выступлением, куда войдут мировые хиты блюза и его авторские композиции», — говорится в сообщении.

Сам фестиваль пройдет с 1 по 6 мая, а среди участников мероприятия будут артисты из разных стран: Никарагуа, Великобритании, Испании, Италии, Словении и других.

В марте стало известно, что Сигал зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», которая будет заниматься производством и продажей безалкогольных напитков в РФ.

Ранее сообщалось, что сын американского актера Доминик Сигал стал гражданином России.