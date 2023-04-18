Российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило об уничтожении двух складов ВСУ в Запорожской области

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, авиация и артиллерия поразили районы дислокации живой силы и техники противника на территории Запорожской области и Донецкой народной республики.

Суммарно за минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены до 30 солдат ВСУ, а также три БМП, два пикапа и буксируемая гаубица Д-20, добавили в Минобороны.

На краснолиманском направлении суточные потери ВСУ в живой силе превысили 80 человек убитыми. Также на указанном направлении было уничтожено две единицы бронетехники противника.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины.