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19:23, 18 апреля 2023Наука и техника

Названы лидеры мирового рынка смартфонов

Canalys: компания Samsung лидировала на рынке смартфонов в первом квартале года

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Компания Samsung оказалась лидером глобального рынка смартфонов в первом квартале 2023 года. Об этом сообщается в актуальном отчете Canalys.

Производитель смартфонов из Южной Кореи получил долю 22 процента. На второй позиции оказалась Apple, которая имеют долю в 21 процент. Xiaomi удержала третье место с долей в 11 процентов. Аналитики отметили, что падение мирового рынка наблюдается пятый квартал подряд, в годовом исчислении продажи снизились на 12 процентов.

Снижение интереса к новым флагманам Apple назвали основной причиной лидерства Samsung. Также специалисты отметили, что продажи Xiaomi заметно упали, однако китайской компании удалось удержаться на третьей позиции рейтинга.

По словам аналитика Canalys Саньяма Чаурасиа, падение рынка было ожидаемым — из-за высоких темпов инфляции. При этом макроэкономические условия немного улучшились, компании стали больше инвестировать в рекламные акции и другие маркетинговые мероприятия. По оценке эксперта, первые признаки восстановления отрасли ожидаются во втором квартале 2023 года.

Ранее стало известно, что Samsung лидировала на глобальном рынке смартфонов в феврале, обогнав Apple. Высокие продажи корейской корпорации связали с выпуском линейки смартфонов Galaxy S23.

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Андрей Ставицкий
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