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16:35, 18 апреля 2023Мир

Израильский министр получил письмо со свастикой в день памяти жертв Холокоста

Министр финансов Израиля Смотрич в день памяти жертв Холокоста получил письмо со свастикой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в день память жертв Холокоста получил письмо с угрозами, которое было помечено свастикой. Об этом сообщил израильский информационный портал Arutz Sheva.

Письмо было направлено в офис министра. Отправители назвали Смотрича «идиотом» и заявили, что он «намерен уничтожить Израиль». Служба государственной безопасности начала расследование по этому инциденту. Ожидается, что в ближайшее время будет подано заявление в полицию.

Ранее Смотрич заявил, что палестинского народа не существует. По его мнению, идея о палестинской государственности была разработана в качестве ответа на сионистское движение за основание Израиля. В конце февраля 2023 года после убийства двух израильтян министр призвал «стереть с лица земли» палестинский город Хувара.

18 апреля в Израиле проходит национальный день памяти и траура жертв Холокоста — День памяти Катастрофы и героизма.

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Семен Александров
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