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14:22, 18 апреля 2023Бывший СССР

Пашинян рассказал о важности тесного сотрудничества с США

Премьер Армении Пашинян рассказал о важности тесного сотрудничества с США

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о важности развития тесного сотрудничества с Вашингтоном. Его слова по итогам встречи с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон передает пресс-служба кабмина.

«Премьер-министр подчеркнул важность последовательного развития тесного сотрудничества с США и продолжительного продвижения повестки армяно-американского стратегического диалога», — сказано в сообщении.

Кроме того, политик высоко оценил содействие администрации США в проведении демократических реформ в Армении. Олсон отметила, что Вашингтон продолжит эффективное сотрудничество с Ереваном в этом направлении. Стороны также обсудили вопросы, касающиеся нагорно-карабахского конфликта и урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Пашинян назвал отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном залогом мира в Закавказье. «Мир возможен, если в наших международных отношениях мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию в 29 тысяч 800 квадратных километров», — сказал он и добавил, что противном случае Армении никто не позволит развиваться.

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Кристина Есикова
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