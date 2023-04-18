The Times of Israel: в Иерусалиме произошла стрельба, два человека ранены

В Восточном Иерусалиме, в районе Шейх-Джарра произошла стрельба, два человека ранены. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что двум пострадавшим в возрасте 48 и 50 лет медики оказали помощь. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. На данный момент, раненые в стабильном состоянии.

По информации полиции, предположительно, при нападении использовался самодельный пистолет-пулемет «Карло». Пострадавшие находились в машине, когда попали под обстрел.

Ранее 7 апреля в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей. В результате один человек погиб, не менее шести получили ранения. Водитель был нейтрализован. После МИД Израиля назвал инцидент терактом.