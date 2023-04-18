Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 18 апреля 2023Мир

В США заявили об обслуживании счетов нацистов швейцарским банком Credit Suisse

Комитет сената США опубликовал данные об обслуживании банком Credit Suisse счетов нацистов

Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Бюджетный комитет сената США опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников, передает РИА Новости.

Отмечается, что данные об этом не разглашались. Речь идет как минимум о 99 лицах, которые являлись высокопоставленными чиновниками в Германии, либо членами группировок в Аргентине.

Бюджетный комитет указал, что 70 счетов были открыты в банке после 1945 года, вероятно, они были связаны со сбежавшими в Аргентину нацистами. По меньшей мере 14 из них оставались открытыми вплоть до 2020 года.

Сообщается, что один из выявленных счетов принадлежал нацистскому командиру, осужденному во время Нюрнбергского процесса, другой — также осужденному командиру СС. Данные сенат США получил в рамках расследования, американские законодатели намерены продолжить наблюдение за ситуацией.

Ранее стало известно, что второй по величине швейцарский банк Credit Suisse помогал скрывать денежные средства состоятельных граждан США от налогов. Предположительно, с 2014 года 25 богатых американских семей укрыли от уплаты налогов активы на 700 миллионов долларов, свидетельствуют результаты расследования комитета по финансам сената США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном
Байден продлил запрет для связанных с Россией судов заходить в порты США
Российский сенатор назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова
Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма
В приграничном российском регионе заявили об атаке беспилотника ВСУ на военкомат
Россиянин стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ
США заявили о взаимодействии с Россией в вопросе освобождения двух американцев
Житель Подмосковья ударил собутыльника топором и добил ножом
Утечка секретных документов показала степень участия США в конфликте на Украине
В Белом доме прокомментировали заявления главы МИД Бразилии по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.