Тарасова назвала украинскую олимпийскую чемпионку дурой за слова о россиянах

Тарасова назвала украинскую олимпийскую чемпионку Баюл дурой за призыв против россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила олимпийскую чемпионку 1994 года в женском одиночном катании Оксану Баюл за призыв к Международному олимпийскому комитету (МОК) не допустить российских спортсменов к турнирам. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова назвала бывшую фигуристку непроходимой дурой. «Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума», — посчитала она.

Ранее 18 апреля Баюл призвала МОК не допускать россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Она заявила, что украинцы против того, чтобы российские спортсмены принимали участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.