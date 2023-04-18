Канадцы обвинили Трюдо в расточительности во время отдыха на Ямайке

Оппозиция Канады назвала отдых премьера Трюдо на Ямайке неуважением к гражданам страны

Оппозиция Канады назвала неуважением к гражданам страны то, что рождественские каникулы премьер-министра Джастина Трюдо на Ямайке обошлись налогоплательщикам в 160 тысяч канадских долларов (120 тысяч американских долларов). Об этом пишет ТАСС.

Политики обвинили премьера в расточительности. «Это неуважение к налогоплательщикам. Неуважение к людям, которые сталкиваются с огромными проблемами каждый день», — подчеркнули они. Лидер Квебекского блока Ив-Франсуа Бланшет отметил, что Трюдо выбрал очень дорогое место для отдыха и принял необдуманное решение. Лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх добавил, что Трюдо не понимает проблем людей.

Ранее жители Канады возмутились тем, что делегация во главе с Трюдо была слишком расточительной во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Выяснилось, что кто-то из членов делегации снимал люксовый номер в роскошном Corinthia London стоимостью 6 тысяч американских долларов в сутки. Всего проживание в этом отеле всей делегации обошлось бюджету страны в 357 тысяч долларов.