Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 18 апреля 2023Бывший СССР

Президента Бразилии пригласили на Украину

Представитель МИД Украины Николенко пригласил президента Бразилии посетить республику

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву пригласили посетить Украину. Об этом официальный представитель МИД республики Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дипломат отметил, что украинское руководство с интересом наблюдает за усилиями бразильского лидера по поиску решения конфликта вокруг Украины, однако не согласно с его подходом, в рамках которого Москва и Киев ставятся «на одинаковые чаши весов».

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу посетить Россию. Соответствующее приглашение передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Стало известно о ходе переговоров по супертурниру с участием Усика и Фьюри
Последствия мощной турбулентности на рейсе в Португалию попали на видео
Украинский художник отказался от премии из-за присуждения награды россиянке
В Госдуме отреагировали на планы G7 контролировать поставки оружия России
Тело женщины нашли в реке в Подмосковье
СБУ задержала сотрудника «Укрзализныцы» за вывоз призывников за границу
Перестрелка у ресторана в Ставрополе с гибелью мужчины попала на видео
Дочь Урганта поделилась интимным фото с новым возлюбленным
В Петербурге вторую за день ученицу госпитализировали с сотрясением после урока
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.