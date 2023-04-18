Президента Бразилии пригласили на Украину

Представитель МИД Украины Николенко пригласил президента Бразилии посетить республику

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву пригласили посетить Украину. Об этом официальный представитель МИД республики Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дипломат отметил, что украинское руководство с интересом наблюдает за усилиями бразильского лидера по поиску решения конфликта вокруг Украины, однако не согласно с его подходом, в рамках которого Москва и Киев ставятся «на одинаковые чаши весов».

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу посетить Россию. Соответствующее приглашение передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой.