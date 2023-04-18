Россиянин с ножом удерживал в квартире экс-сожительницу и попал под следствие

Под Саратовом мужчина с ножом удерживал в квартире экс-сожительницу и попал под следствие

В Саратовской области против 49-летнего местного жителя возбудили уголовное дело после того, как он запер в комнате 38-летнюю бывшую сожительницу и не давал ей выйти. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину подозревают в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. По версии следствия, 30 января фигурант удерживал женщину с 11:00 до 23:30 в квартире и угрожал ей ножом. Освободить потерпевшую помогли правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом угрожавшего ножом директору школы 16-летнего подростка осудили на один год.