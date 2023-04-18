Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:02, 18 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин с ножом удерживал в квартире экс-сожительницу и попал под следствие

Под Саратовом мужчина с ножом удерживал в квартире экс-сожительницу и попал под следствие

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Саратовской области против 49-летнего местного жителя возбудили уголовное дело после того, как он запер в комнате 38-летнюю бывшую сожительницу и не давал ей выйти. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину подозревают в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. По версии следствия, 30 января фигурант удерживал женщину с 11:00 до 23:30 в квартире и угрожал ей ножом. Освободить потерпевшую помогли правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом угрожавшего ножом директору школы 16-летнего подростка осудили на один год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом
Ивлеева показала на фото внешность и наряды времен работы хостес
Вернувшийся из зоны СВО россиянин пострадал в массовой драке с цыганами
Россиянин с ножом удерживал в квартире экс-сожительницу и попал под следствие
В Эстонии признали незаменимость российских туристов
Мошенники убедили москвичку продать квартиру и сжечь электронные гаджеты
Украина вышла из двух соглашений с Россией и СНГ
США заявили о нежелании воевать с Россией
В России обнаружили самый намагниченный пульсар
В Европарламенте обвинили Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.