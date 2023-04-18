Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 18 апреля 2023Мир

Великобритания решила залезть в запасы на черный день ради помощи Украине

The Guardian: Великобритания решила спонсировать Украину из запасов на черный день

Фото: Hannah McKay / Reuters

Великобритания решила, что будет спонсировать Украину из запасов на черный день. Об этом сообщает The Guardian cо ссылкой на источники в британском министерстве иностранных дел.

По данным газеты, правительство подвергается давлению со стороны Украины и других стран, требующих увеличить военную помощь. Однако Лондон считает, что в достаточной мере поддерживает Киев. Источники сообщают, что власти уже задействуют для этого резервные фонды.

Ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине новые кредиты на 500 миллионов долларов. Уточняется, что в общей сложности Лондон планирует выделить на поддержку Киева 8,1 миллиарда долларов.

Замглавы британского министерства обороны Аннабель Голди также сообщила, что Великобритания передаст Украине роту танков Challenger 2 и новые боеприпасы. В рамках пакета военной помощи Лондон планирует поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
Избитая в Турции россиянка пожаловалась на безразличие руководства отеля
Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом
Блогерша назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе
«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Пашиняна допросили по делу о предательстве
Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева
Астрофизики предложили объединить малые зонды с солнечным парусом
Появилось видео момента аварии с участием Диброва
Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.