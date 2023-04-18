Великобритания решила залезть в запасы на черный день ради помощи Украине

The Guardian: Великобритания решила спонсировать Украину из запасов на черный день

Великобритания решила, что будет спонсировать Украину из запасов на черный день. Об этом сообщает The Guardian cо ссылкой на источники в британском министерстве иностранных дел.

По данным газеты, правительство подвергается давлению со стороны Украины и других стран, требующих увеличить военную помощь. Однако Лондон считает, что в достаточной мере поддерживает Киев. Источники сообщают, что власти уже задействуют для этого резервные фонды.

Ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине новые кредиты на 500 миллионов долларов. Уточняется, что в общей сложности Лондон планирует выделить на поддержку Киева 8,1 миллиарда долларов.

Замглавы британского министерства обороны Аннабель Голди также сообщила, что Великобритания передаст Украине роту танков Challenger 2 и новые боеприпасы. В рамках пакета военной помощи Лондон планирует поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.