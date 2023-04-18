Последствия мощной турбулентности на рейсе в Португалию попали на видео

Из-за турбулентности на рейсе Hi Fly из Анголы в Португалию пострадали 10 человек

Рейс Hi Fly, направлявшийся из Анголы в Португалию, попал в зону мощной турбулентности, пассажиры получили легкие травмы. Последствия произошедшего попали на видео, которое публикует Daily Mail.

По информации издания, тряска началась, когда воздушное судно пролетало над Демократической Республикой Конго. Турбулентность была вызвана неблагоприятными погодными условиями и продлилась несколько секунд.

Уточняется, что из-за болтанки пострадали 10 человек, в том числе новорожденный ребенок, выпавший из рук матери. После сильного толчка младенец ударился о потолок, позже его осмотрел находившийся на борту самолета врач. Остальные пассажиры получили медицинскую помощь в аэропорту Лиссабона после приземления.

Турбулентность началась во время подачи обеда, поэтому на кадрах из самолета видно, что салон запачкан едой и напитками. При этом в проходе и между креслами лежат пластиковые столовые приборы и подносы. Кроме того, во время турбулентности в некоторых местах потрескались панели потолка.

Ранее около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий на борту самолета авиакомпании Condor Airlines, пострадали после попадания лайнера в сильную зону турбулентности. После приземления некоторых пассажиров госпитализировали.