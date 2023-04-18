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16:16, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

Появилось видео момента аварии с участием Диброва

«112»: появилось видео момента аварии в Москве с участием телеведущего Диброва

Момент аварии в Москве с участием ведущего Первого канала Дмитрия Диброва попал на видео. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале «112».

На появившихся в сети кадрах можно увидеть, как Mercedes телеведущего врезается в микроавтобус полиции при попытке перестроиться.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Сам телеведущий ждет, когда приедет эвакуатор.

О том, что Дибров попал в аварию в Москве, стало известно ранее 18 апреля. ДТП случилось на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. По словам директора телеведущего Табриза Шахиди, с Дибровым все хорошо, его здоровью ничего не угрожает. Он добавил, что телеведущий отделался легким удивлением.

Евгения Наумова
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