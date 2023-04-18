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15:45, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о состоянии Диброва после аварии

Директор Диброва Шахиди: здоровью телеведущего после ДТП ничего не угрожает
СюжетДТП в Москве:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Директор телеведущего Первого канала Дмитрия Диброва Табриз Шахиди сообщил о самочувствии журналиста после аварии. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что здоровью Диброва ничего не угрожает.

«С Дмитрием все хорошо. Здоровью ничего не угрожает. Отделался легким удивлением», — добавил Шахиди.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке Москвы. Авария произошла на углу Звездного бульвара и Аргуновской улицы.

В начале марта сообщалось, что в ДТП попала телеведущая Лариса Вербицкая. Авария произошла на Профсоюзной улице в Москве. Никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

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Алена Шевченко
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