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04:50, 18 апреля 2023Россия

Военком Москвы рассказал об использовании системы видеонаблюдения

Для определения места жительства призывников в Москве используют систему видеонаблюдения

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Cистема видеонаблюдения в Москве используется, чтобы определить место жительства призывников. Об этом в интервью ТАСС рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Как объяснил военком, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку.

Кроме того, по указанию мэра Москвы Сергея Собянина организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают военкоматам определить, где обучаются призывники.

Локтев подчеркнул, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

Ранее Максим Локтев сообщил, что военнослужащих срочной службы 2023 года призыва не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Локтев напомнил, что решение не направлять срочников в зону спецоперации принял президент России Владимир Путин.

Весенний призыв на срочную службу начался 1 апреля. В его рамках в Вооруженные силы (ВС) России планируется призвать 147 тысяч новобранцев.

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Марина Совина
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