Военного осудили на пять лет за самовольный выезд из зоны СВО в Туву

В Красноярске осудили на пять лет колонии военного за самовольный выезд из зоны СВО в Туву

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы контрактника за самовольный выезд из зоны боевых действий в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, военный проходил службу в Хабаровском крае. В сентябре 2022 года он выполнял боевые задачи на территории ЛНР в ходе специальной военной операции (СВО). Россиянин захотел отдохнуть и проведать родных. Тогда он поехал в Туву и не прибыл на службу.

В ноябре 2022 года осужденный добровольно прибыл в военную комендатуру Кызыльского гарнизона и рассказал о случившемся. После чего его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.