Экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о шантаже и принуждении к фейковому интервью

Экс-боец «Вагнера» Улдаров заявил о шантаже и принуждении к интервью со стороны Gulagu.net

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Азамат Улдаров в интервью RT заявил о шантаже и принуждении со стороны проекта Gulagu.net к фейковому интервью якобы о «зверствах» российских военных.

По его словам, основатель проекта Владимир Осечкин (внесен Минюстом в список иноагентов) шантажировал его и еще нескольких человек, чтобы они под диктовку выдали необходимую информацию.

Улдаров пояснил, что у Осечкина была видеозапись, на которой запечатлены издевательства над ним в туберкулезной больнице, тот угрожал выложить эти кадры в сеть.

Экс-вагнеровец заявил, что ситуацией с расследованием Gulagu.net займется служба безопасности ЧВК. Еще один участник интервью, Алексей Савичев, заявил, что получил деньги за фейковую информацию, сумму он не озвучил.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин назвал полной чушью информацию о причастности бойцов ЧВК к казни украинского военного. До этого в сети разошлись видеокадры с убийством.

