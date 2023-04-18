Раскрыты условия отмены ограничений на провоз жидкости в ручной клади

«АвиаПорт»: отмена ограничений на провоз жидкостей возможна при снижении уровня угроз

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев раскрыл условия отмены ограничений на провоз жидкостей в таре не более 100 миллилитров в ручной клади. Об этом он рассказал РИА Новости.

Так, эксперт отметил, что отмена подобного запрета для авиапассажиров возможна в двух случаях — либо при снижении уровня угроз, либо если появятся альтернативные методы обнаружения запрещенных веществ.

«Лично я поддерживаю мнение об упрощении процедур, — подчеркнул специалист. — Однако полагаю, что компетентные органы не видят оснований для отмены этого ограничения».

Ранее в апреле Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу отменить ограничения на провоз жидкостей на борту самолета. В организации отметили, что регулярно получают от граждан «справедливые обращения в части пересмотра данных правил», и призывают рассмотреть смягчение или полную отмену планки в 100 миллилитров.