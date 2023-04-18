Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:03, 18 апреля 2023Моя страна

В Татарстане в мае пройдет XXX молодежный фестиваль татарской культуры

В Казани в мае пройдет фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз — 2023».

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В столице Татарстана в конце мая пройдет XXX Молодежный фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз — 2023». Как уточняет со ссылкой на размещенный на сайте госзакупок тендер «Татар-информ», первые два дня мероприятия будут конкурсными, тогда как 31 числа состоится гала-концерт с награждением победителей.

Участвовать в фестивале будут по меньшей мере 300 жителей республики. В документе подчеркивается, что специально для мероприятия будут заказаны баннер и логотип.

Отмечается, что в роли заказчика выступает МБУ молодежной политики г. Казани «Казанский молодежный центр им. А. Гайдара», начальная цена составляет 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нальчике начался сезон тюльпанов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Еще одного офицера ГУР Минобороны Украины ликвидировали
Брэдли Купер продаст свой роскошный дом
Киану Ривз поцеловал возлюбленную на красной ковровой дорожке
Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену
Концерт Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили после требований депутата
Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Власти Японии поборются с бюрократией с помощью ChatGPT
Москвичка вспомнила о самых ярких происшествиях в столичной алкогольной Яме
Британский экс-министр заявил о расколе в мире из-за позиции Запада по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.