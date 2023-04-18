В Татарстане в мае пройдет XXX молодежный фестиваль татарской культуры

В Казани в мае пройдет фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз — 2023».

В столице Татарстана в конце мая пройдет XXX Молодежный фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз — 2023». Как уточняет со ссылкой на размещенный на сайте госзакупок тендер «Татар-информ», первые два дня мероприятия будут конкурсными, тогда как 31 числа состоится гала-концерт с награждением победителей.

Участвовать в фестивале будут по меньшей мере 300 жителей республики. В документе подчеркивается, что специально для мероприятия будут заказаны баннер и логотип.

Отмечается, что в роли заказчика выступает МБУ молодежной политики г. Казани «Казанский молодежный центр им. А. Гайдара», начальная цена составляет 400 тысяч рублей.

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