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12:53, 18 апреля 2023Россия

В российском городе третьеклассники устроили забастовку из-за травли учителя

Ngs.ru: в Новосибирске третьеклассники гимназии №10 устроили забастовку из-за учителя

Фото: Майорова Анна / «Лента.ру»

В Новосибирске третьеклассники из гимназии №10 устроили забастовку из-за травли учителя. Об этом сообщает российский портал Ngs.ru со ссылкой на родителей учеников.

На учебу 17 и 18 апреля не вышли 24 человека. По сведениям издания, причина подобного поведения кроется в том, что дочь городской предпринимательницы Светланы Маниной на протяжении полутора лет подвергает травле классную руководительницу Наталью Браткову. Накануне родители гимназистов предупредили о забастовке коллективным письмом руководство школы и соответствующие отделы в мэрии и правительстве Новосибирской области.

«Наши требования сводятся к тому, что мы не хотим учиться с дочерью Маниной в классе из-за того, что делает ее мама. Соответственно, предлагаем варианты: либо организовать 4-й "Д", чтобы мы все в него перешли, либо как-то убрать этого человека из гимназии. Также мы недовольны тем, как этот конфликт урегулирует директор гимназии», — пояснила одна из родительниц.

Конфликт предпринимательницы с классным руководителем продолжается с начала 2022 года. Манина, уточнили Ngs.ru родители детей, своим поведением не дает нормально идти учебному процессу и вынуждает Браткову уволиться многочисленными жалобами на нее и на остальных, кто пытается защитить педагога.

Также новосибирские родители предупредили, что не собираются останавливаться на забастовке и планируют организацию митинга. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уже отреагировала на ситуацию. В Telegram-канале она отметила, что намерена провести совещание с представителями прокуратуры и следователями.

В марте сообщалось, что в Кургане 15-летний ученик элитной гимназии покончил с собой, подросток был обнаружен у себя дома. Семья юноши не состояла на учете в органах соцзащиты.

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Анна Щербакова
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