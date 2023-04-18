В Банке России опровергли принятие решений по приказам мировой «закулисы»

Заботкин опроверг влияние мировой финансовой «закулисы» на принятие решений ЦБ России

Мировая финансовая «закулиса» никак не влияет на принятие решений Центробанка России, все кредиты, взятые у Международного валютного фонда (МВФ) выплачены в нулевые годы. Такие идеи в интервью подкасту «Легкие деньги» опроверг зампред регулятора Алексей Заботкин, сообщают «Ведомости».

Он назвал представления о внешнем управлении мифом из 1990-х, когда в стране была чрезвычайно высокая инфляция, большие бюджетные дефициты и МВФ активно помогал Москве справиться с проблемами.

Решения Центробанка России в последние десять лет критикуются носителями альтернативных взглядов на экономику. В том числе в вину регулятору ставят слишком высокую ставку, отказ от поддержки курса рубля и хранение значительной части резервов долларах и евро, что позволило США и ЕС заблокировать их после начала боевых действий на Украине.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина, в свою очередь, указывала, что резкое снижение ключевой ставки, пусть и сделает дешевле кредиты для бизнеса и населения, чревато ростом инфляции. На прошлой неделе она подтвердила, что в целом в стране сложилась «более проинфляционная картина» и ЦБ вынужден с этим считаться.

Заботкин в нынешнем интервью также прокомментировал вопрос о дешевизне кредитов после снижения ставки. По его словам, на стоимость денег в экономике в большей степени влияет инфляция и если низкая ставка разгонит ее, то кредиты, напротив, окажутся в конечном итоге дороже.