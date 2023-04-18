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18:58, 18 апреля 2023Экономика

В Банке России опровергли принятие решений по приказам мировой «закулисы»

Заботкин опроверг влияние мировой финансовой «закулисы» на принятие решений ЦБ России
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Мировая финансовая «закулиса» никак не влияет на принятие решений Центробанка России, все кредиты, взятые у Международного валютного фонда (МВФ) выплачены в нулевые годы. Такие идеи в интервью подкасту «Легкие деньги» опроверг зампред регулятора Алексей Заботкин, сообщают «Ведомости».

Он назвал представления о внешнем управлении мифом из 1990-х, когда в стране была чрезвычайно высокая инфляция, большие бюджетные дефициты и МВФ активно помогал Москве справиться с проблемами.

Решения Центробанка России в последние десять лет критикуются носителями альтернативных взглядов на экономику. В том числе в вину регулятору ставят слишком высокую ставку, отказ от поддержки курса рубля и хранение значительной части резервов долларах и евро, что позволило США и ЕС заблокировать их после начала боевых действий на Украине.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина, в свою очередь, указывала, что резкое снижение ключевой ставки, пусть и сделает дешевле кредиты для бизнеса и населения, чревато ростом инфляции. На прошлой неделе она подтвердила, что в целом в стране сложилась «более проинфляционная картина» и ЦБ вынужден с этим считаться.

Заботкин в нынешнем интервью также прокомментировал вопрос о дешевизне кредитов после снижения ставки. По его словам, на стоимость денег в экономике в большей степени влияет инфляция и если низкая ставка разгонит ее, то кредиты, напротив, окажутся в конечном итоге дороже.

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Платон Щукин
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